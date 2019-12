Resultado do Vestibular da Unioeste será divulgado até dia 20

O vestibular 2020 da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) foi realizado nesse domingo (01) em sete cidades do Paraná: Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão, Curitiba e Maringá. Ao todo, foram 11.365 inscritos para vagas nos 65 cursos ofertados em cinco campi.

O Gabarito Provisório já está disponível na página do Vestibular da Unioeste. Os resultados oficiais serão divulgados, conforme previsto em edital, até às 17h do dia 20 de dezembro.

O coordenador Geral do Vestibular, Paulo Renan Effgen, afirma que embora tenha ocorrido questões pontuais, nada prejudicou a aplicação das provas. “Tivemos uma situação pontual de falta de energia num dos locais de aplicação de prova em Foz do Iguaçu, o que foi resolvido antes do início da prova. Fora isso, tudo correu dentro da normalidade. Este ano, inovamos novamente e, de forma pioneira, fomos os primeiros a aplicar o reconhecimento facial no Paraná”, comentou.

Ausentes

De acordo com dados extraoficiais da Comissão de Concurso Vestibular, levantados no dia da prova, dentre os 11.365 inscritos houve um registro de 1.829 ausentes (16,09%) na primeira etapa – período da manhã e 1.905 (16,76%) na segunda – período da tarde.

Em Cascavel foram 3.206 inscritos com 545 ausentes na primeira etapa e 562 na segunda. Em Toledo foram 1.162 inscritos com 134 ausentes na primeira etapa e 156 na segunda. Em Foz do Iguaçu foram 1.445 inscritos com 309 ausentes na primeira etapa e 317 na segunda. Em Marechal Cândido Rondon foram 964 inscritos com 91 ausentes na primeira etapa e 93 na segunda.

Em Francisco Beltrão foram 2.106 inscritos com 314 ausentes na primeira etapa e 331 na segunda.

Em Curitiba foram 1.540 inscritos com 275 ausentes na primeira etapa e 281 na segunda.

Em Maringá foram 942 inscritos com 161 ausentes na primeira etapa e 165 na segunda.