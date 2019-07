Renda extra para quem busca qualificação

Salas equipadas, professores capacitados e parcerias que proporcionam de forma gratuita aos itaipuenses a qualificação necessária para quem busca independência financeira. Essa é a proposta da Escola do Trabalho, inaugurada em maio deste ano em Santa Terezinha de Itaipu, e que esta semana iniciou as primeiras turmas dos cursos de assistente de cabeleireiro, informática, modelagem e henna para sobrancelhas, além da capacitação em doces e salgados para festas infantis. O local oferece ainda cursos de corte e costura, entre outros.

De acordo com a primeira-dama e secretária de Assistência Social do Município, Ellis Regina Eberhard, a Escola do Trabalho é um espaço diferenciado que proporciona a oportunidade adequada para quem busca aumentar a renda familiar.

Uma das novidades é que o munícipe escolhe o curso e o horário que quer fazer. “Antes ofertávamos os cursos e abríamos vagas. Hoje o processo é inverso”.

Como participar

Ellis informa que os interessados devem procurar a Escola do Trabalho para deixar seus dados, contato telefônico e indicar o curso e o horário que deseja participar. “Assim que fechamos a turma, adquirimos o curso e entramos em contato com os cadastrados”.

A questão da desistência também foi abordada pela secretária: “Existe uma fila imensa de espera, por isso, esperamos que aqueles que iniciam o curso aproveitem ao máximo e cheguem até o fim. Obviamente, entendemos a desistência, caso a pessoa seja chamada para o mercado de trabalho ou esteja passando por problema de saúde”, disse, ao alertar que, caso não haja justificativa para a desistência, a pessoa não poderá mais frequentar nenhum curso na Escola do Trabalho: “Não podemos tirar a oportunidade de quem realmente está interessado”.

Oportunidade

Clarice Scheiber faz parte da primeira turma do curso de assistente de cabeleireiro, iniciada na tarde da última segunda-feira. “Fiquei surpresa com a sala. Tudo novo, limpo e com equipamentos modernos. Estou muito feliz pela oportunidade e ansiosa para pegar meu certificado e trabalhar”.

Parcerias

O trabalho de parcerias é outra grande marca da Escola do Trabalho. O espaço atua com apoio direto do Sistema S, Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Assistência Social, Provopar e Receita Federal. Os cursos são realizados nos períodos da manhã, da tarde e da noite, de acordo com a demanda.

Para o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Fernando Dal Pont Júnior, a avaliação da parceria não poderia ser mais positiva: “Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. O sincronismo é que faz a evolução e essa evolução nós já podemos mensurar ao ver que pessoas qualificadas já estão no mercado de trabalho e ajudando em casa, ao obter renda extra”.

Onde

Mais informações podem ser obtidas na Escola do Trabalho, situada na Avenida Adolpho Lollato, 2,750, em Santa Terezinha de Itaipu. Telefone (45) 3451-2377, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.