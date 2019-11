Rematrículas na rede municipal de Santa Terezinha de Itaipu iniciam na próxima semana 

Rematrículas na rede municipal iniciam no dia 25; novas matrículas, de 2 a 6 de dezembro. Na imagem, alunos da Escola Municipal Cecília Meireles

Os pais que desejam renovar a matrícula dos filhos, na rede municipal de ensino para o ano letivo de 2020, já podem se programar. A equipe da Secretaria de Educação de Santa Terezinha de Itaipu inicia na próxima segunda-feira, 25, o período de rematrícula para os estudantes do ensino fundamental (2º, 3º, 4º e 5º ano), educação infantil (pré III) e dos Centros Municipais de Educação Infantil (maternal II e III).

O prazo para rematrícula segue até o dia 29. Nesse mesmo período, também serão realizados os cadastros de espera para educação infantil e CMEIs. As rematrículas e matrículas devem ser realizadas em cada unidade escolar.

Matrículas – Já as novas matrículas, para os alunos que desejam ingressar no ensino fundamental (1º ano), educação infantil (pré II), CMEIs (modalidades: maternal I, II, III) e educação de jovens e adultos (EJA), podem ser realizadas no período de 2 a 6 de dezembro, nas escolas de interesse.

Para efetivar o ingresso do estudante à sala de aula, os pais devem apresentar certidão de nascimento original e cópia; declaração de vacina atualizada emitida pela Unidade de Saúde (obrigatória para menores de 18 anos); e comprovante de residência (máximo de três meses).

No caso dos CMEIs, os pais precisam comprovar a necessidade de trabalho, no da mãe, por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social, declaração de vínculo de emprego ou contrato empregatício.

Hoje, o número de alunos matriculados na rede municipal chega a 2.588 entre matriculados nos Centros Municipais de Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para o próximo ano, a expectativa é aumentar a oferta de vagas nos CMEIs Parque dos Estados e Santa Mônica, unidades escolares que estão recebendo obras de revitalização e ampliação.

O ano letivo de 2019 será encerrado no dia 13 de dezembro. A retomada das aulas para 2020 nos CMEIs, será no dia 27 de janeiro e escolas, no dia 5 de fevereiro.