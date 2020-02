Reitor entrega homenagem para o vice-governador da Província de Wielkopolska

O Centro Universitário FAG recebeu uma comitiva formada por representantes da província de Wielkopolska, na Polônia. A oportunidade foi aproveitada para a entrega de uma honraria ao vice-governador da província, Krzystof Grabowski: ele ganhou uma placa na Praça das Homenagens do Campus. O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, e o presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, Alécio Espinola, também foram homenageados.

Também integram a comitiva: Jaroslaw Maciejewski, vice-presidente do Parlamento Regional da Região de Wielkopolska; Monica Pacznska, diretora do Departamento da Agricultura e Desenvolvimento Rural; Izabela Mroczek, diretora do Departamento de Programas de Desenvolvimento Rural; Paulina Stocka, secretária de Cooperação Internacional, responsável pela relação com América Latina; e Grazyna Alves Swiatkows Swiatkowska.

Além do reitor, eles foram recepcionados pela pró-reitora Administrativa do Centro FAG, Jaqueline Gurgacz Ferreira, pela coordenadora de Arquitetura e Urbanismo, Solange Smolarek Dias, e pelo médico Jack Szymanski.

Assis Gurgacz é descendente de poloneses e detentor do posto diplomático de Embaixador Honorário da Polônia no Brasil.

A homenagem serviu para marcar a importante visita de Grabowski à região que Gurgacz escolheu para grande parte de seus negócios. “Eu fico emocionado em poder homenagear um representante da Polônia, país de onde vêm minhas origens. Nós nos colocamos à disposição para parcerias, principalmente no campo acadêmico, para proporcionar trocas de conhecimentos entre nossos alunos e instituições e empresas polonesas”, declara Gurgacz.

Segundo Grabowski, há muito interesse no intercâmbio no campo da educação, possibilidade que será estudada para o futuro. Em relação à placa recebida, “considero que é uma homenagem não apenas a mim, mas aos poloneses e aos descendentes de poloneses que contribuíram e continuam a contribuir com o desenvolvimento do Estado do Paraná”.

Grabowski foi presenteado com o livro que conta a história de Assis Gurgacz. A passagem pelo Centro FAG ainda contou com uma visita à Igreja Czestochowa, que homenageia a santa padroeira da Polônia e foi construída no Bosque do Centro FAG. O passeio foi finalizado no Viveiro Conservacionista, que abriga dezenas de espécies de aves apreendidas pelos órgãos fiscalizadores.