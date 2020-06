Regulação de leitos: Foz reclama imposição de pacientes de fora, teme colapso e busca medidas legais

Foz do Iguaçu – A transferência de pacientes para tratamento da covid-19 de outros municípios para Foz do Iguaçu tem preocupado a administração municipal, que teme não haver leitos disponíveis para os pacientes locais.

Em uma transmissão ao vivo na tarde de ontem (9), na qual novas medidas de enfrentamento à pandemia foram anunciadas, o prefeito Chico Brasileiro disse estar havendo uma “imposição de pacientes”. “Foz do Iguaçu se preparou, construiu novos leitos, comprou equipamentos, montou uma estrutura hospitalar invejável… porém estamos vivendo um momento difícil. Estamos socorrendo outras cidades e regiões, e, por força legal, temos que receber esses pacientes, que aumentam a ocupação hospitalar. Seremos solidários, mas precisamos preservar a saúde do nosso povo. Tudo o que acontece fora daqui também nos prejudica. Está havendo uma imposição de pacientes de fora. Todos devem se preparar e todos têm que ter leitos, não tem como enviar tudo para Foz”, desabafou o prefeito.

Ele ressaltou que medidas legais estão sendo tomadas, sem especificar quais. De acordo com a assessoria de comunicação, a situação será informada ao Ministério Público para que órgão esteja ciente da situação.

Não pode

O que o prefeito quer é garantir vagas para pacientes de Foz no próprio município, o que legalmente não pode ser feito, uma vez que os leitos são SUS (Sistema Único de Saúde), pagos pelo Estado e pela União.

O diretor do Hospital Municipal, Sérgio Fabriz, ressaltou que o aumento de casos pode levar ao colapso da rede pública e pediu a colaboração da população: “Nós registramos um aumento significativo de casos nos últimos três dias, por isso precisamos respeitar as medidas de segurança. O aumento da taxa de ocupação de leitos preocupa, porque a rede de saúde do mundo todo não suporta a demanda se não há colaboração. Por isso, pode entrar em colapso todo o sistema da Macrorregional. Nossa preocupação é com o feriado e o fim de semana, em que há um aumento de festas e viagens, por isso é importante deixar claro que o lugar mais seguro hoje é ficar em casa”.

Estado nega falta

A diretora da 9ª Regional de Saúde, Iélita Santos da Silva, esclareceu que não há risco de faltar leitos para pacientes de Foz, lembrando o sistema de macrorregulação. “Os leitos estão disponíveis para a macrorregulação e, enquanto houver vagas, os pacientes são redistribuídos nos hospitais da região, não somente em Foz. O que não podemos é deixar leitos vagos aqui enquanto em Cascavel não tem vagas, por exemplo. O governo do Estado já assumiu o compromisso de contratar leitos particulares caso haja a necessidade, assim como está ampliando os leitos para o tratamento. Nesta quarta-feira dez novas UTIs entram em funcionamento no HU [Hospital Universitário] de Cascavel. Então, medidas estão sendo tomadas, mas não há como contratar leitos privados enquanto temos vagos aqui”, explica.

A chefe da Regional ressalta ainda que as taxas de ocupação e regulações são avaliadas diariamente e discutidas com o Estado.

Abertura com medidas rígidas

No dia em que reabre para o turismo, Foz do Iguaçu reforça a fiscalização do uso de máscara e locais com aglomeração de pessoas nesta quarta-feira (10). “Com apoio da Guarda Municipal, vamos intensificar a fiscalização. A partir desta quarta-feira, a pessoa que estiver sem máscara será multada. Também vamos intensificar a fiscalização a residências, chácaras e onde houver festas com aglomeração de pessoas, pois colocam em risco a saúde publica. Vamos encaminhar esses casos à Polícia Civil para abertura de inquérito policial”, afirmou o prefeito Chico Brasileiro.

Segundo ele, as medidas visam evitar o crescimento descontrolado de casos de covid-19. O prefeito ressaltou ainda que bloqueios de regiões com maior incidência de casos e desrespeito às medidas podem ser isoladas.

Outra ação anunciada foi o isolamento da rede de contato de pessoas confirmadas com a doença por 14 dias. “Essa rede de contato será mapeada e orientada a fazer o isolamento. Essa medida é importante para conseguirmos bloquear a cadeia de infecção e diminuir a transmissão do coronavírus”, explicou o diretor técnico do Hospital Municipal, Fabio Marques.

Cascavel registra recorde de casos

Cascavel registrou novo recorde de casos de covid-19, com 92 confirmações em um dia, chegando a 880 infectados e 11 mortos. O Município continua sendo o segundo do Estado com mais casos, atrás apenas de Curitiba.

Segundo a Secretaria de Saúde, os números refletem a alta taxa de testagem e a chegada do frio.

Foz registrou 18 novos casos e chegou a 200 infectados e Toledo identificou 13 novos casos, chegando a 135. O total da região é 1.644 casos de covid-19 e 27 óbitos.

A Secretaria de Estado da Saúde contabilizou mais 287 confirmações e dez óbitos pelo novo coronavírus. O total de pessoas contaminadas é de 7.314 e 253 pacientes mortos. Dos 399 municípios paranaenses, 287 têm ao menos uma ocorrência da doença e há mortes registradas em 88 cidades, nas 22 Regionais de Saúde.

Após pedido do Ministério Público para a revisão dos decretos que permitiram a flexibilização das medidas restritivas, a Secretaria de Estado da Saúde afirma que novas medidas de combate à pandemia podem ser anunciadas na próxima semana.

REGIÃO OESTE Casos Anahy 7 Assis Chateaubriand 46 Boa Vista da Aparecida 21 Braganey 14 Cafelândia 4 Campo Bonito 16 Capitão Leônidas Marques 5 Cascavel 880 Catanduvas 5 Céu Azul 12 Corbélia 12 Diamante do Sul 10 Foz do Iguaçu 200 Guaíra 21 Guaraniaçu 30 Ibema 22 Iguatu 2 Iracema do Oeste 2 Itaipulândia 2 Jesuítas 7 Lindoeste 6 Marechal C.Rondon 17 Maripá 2 Matelândia 1 Medianeira 25 Missal 7 Nova Aurora 3 Palotina 22 Pato Bragado 1 Quatro Pontes 1 Quedas do Iguaçu 17 Ramilândia 2 Santa Helena 6 Santa Lúcia 1 Santa Terezinha Itaipu 28 Santa Tereza do Oeste 15 São Miguel do Iguaçu 2 Terra Roxa 2 Toledo 135 Três Barras do Paraná 15 Tupãssi 15 Vera Cruz do Oeste 3 TOTAL NO OESTE 1644 TOTAL NO PARANÁ 7.314 TOTAL NO BRASIL 739.503