Região terá 15ª edição do Campo Limpo

A celebração do Dia Nacional do Campo Limpo, em 18 de agosto, já reuniu cerca de 1 milhão de pessoas em todo o Brasil, desde sua primeira edição, em 2005. Este ano, quando o evento comemora seu 15º aniversário, a maioria das atividades será no dia 16 de agosto, incluindo a cerimônia oficial, em Bebedouro (SP).

Com o tema “Juntos, semeando o campo limpo”, a celebração reunirá os participantes do Sistema Campo Limpo (programa de logística reversa de embalagens vazias e sobras pós-consumo de defensivos agrícolas), além das comunidades do entorno de unidades de recebimento de embalagens vazias para compartilhar os resultados e benefícios gerados pelo Sistema, que é referência no País e no mundo.

“As inúmeras atividades representam uma oportunidade para a comunidade conhecer o trabalho do Sistema Campo Limpo. Também contribuem para aumentar a conscientização e o envolvimento de todos em nosso programa, cada vez mais bem-sucedido em cuidar do meio ambiente e manter o campo limpo”, destaca João Cesar Rando, diretor-presidente do inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias), entidade gerenciadora do Sistema.

Rando destaca a importância de comemorar as mais de 500 mil toneladas de embalagens vazias retiradas dos campos e destinadas de forma ambientalmente adequada, em 17 anos de operação, número que é um marco na trajetória do programa.

Na região as atividades serão realizadas nesta sexta-feira, às 14h, na PR-486, KM 11, no Distrito de Espigão Azul. São esperados 200 participantes entre agricultores, autoridades e distribuidores.