Região oeste deve ganhar três escolas cívico-militares, anuncia deputado

Cascavel – Em um vídeo gravado pelo deputado federal Evandro Roman ao lado do ministro da Educação, Abraham Weintraub, os dois anunciam a implantação de mais quatro escolas cívico-militares no Paraná. Duas delas em Cascavel, uma em Foz do Iguaçu e outra em Londrina. “Para Foz do Iguaçu teremos mais uma escola além da que já existe, e Cascavel, que ainda não tem nenhuma, vamos implantar duas unidades, uma na região oeste e outra na região norte da cidade”, disse Roman.

Weintraub afirma que já conseguiu com o governador do Estado, Carlos Roberto Massa Júnior, a autorização para a utilização da estrutura do Centro Nacional de Atletismo, que era uma obra federal e foi transferida ao governo do Estado e deveria ter sido entregue em 2016, mas foi paralisada diversas vezes. O Centro fica perto da FAG (Faculdade Assis Gurgacz). “O governador já autorizou a utilização do espaço para a escola e, sem dúvida, as outras escolas [da região] também vão utilizar a estrutura, pois faremos uma competição entre elas”, diz o ministro no vídeo.

Roman ressalta que a escola instalada ali será a melhor do Brasil por conta da estrutura oferecida. E acrescenta que a implantação deve reforçar o patriotismo nos jovens: “Eu não tenho nenhum receio em falar que é uma escola que tem um princípio conservador. É uma escola que vai nos orgulhar muito e vai ensinar essa futura geração o que é hierarquia, o que é respeito, gratidão e, principalmente, a disciplina, que em dias atuais, em muitas escolas, se perdeu durante o tempo”, reforça Roman.

O ministro agradece ainda ao governador Ratinho e ao deputado pelo empenho na implantação das escolas.

Os dois citam uma parceria com a Itaipu Binacional no trabalho, mas não fica claro de que forma ocorrerá o apoio da usina.

Também não há anúncio de datas para a implantação nem possível imóvel que será utilizado na região norte da cidade.

O Centro de Atletismo estava parado devido à falta de dinheiro para a finalização das obras, mas foi retomada há um mês. A previsão de entrega é o mês que vem.