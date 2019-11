Região Norte recepciona Papai Noel neste domingo

Uma grande festa vai marcar a chegada do Papai Noel aos bairros da região Norte de Cascavel. Será neste domingo, dia 1º, a partir das 14h, na avenida Interlagos em frente à UPS Norte. Haverá música, distribuição de doces às crianças, sorteio de brindes e outras atrações.

A campanha Natal Premiado é a mais antiga das ações do Núcleo, que chega aos seus 11 anos de atividades. A finalidade dela é integrar o comércio, incentivar os consumidores a prestigiar as lojas dos bairros e fortalecer conquistas, principalmente nas áreas de obras estruturais, bem-estar e qualidade de vida.

A coordenadora do Núcleo Territorial da Região Norte, Mari Cardoso, informa que a expectativa é grande, principalmente porque a economia reage e as pessoas estão otimistas. “Quando estamos alegres e animados, é natural presentear para manifestar o nosso amor, gratidão e apreço pelos outros”.

Prêmios

A cada ano, a campanha está maior e melhor, com prêmios que atraem a atenção dos consumidores. Para esta edição, a 11ª, serão os seguintes: carro zero quilômetro, patinete, TV, tablet e celular. Os cupons são distribuídos nas lojas participantes, em todos os bairros que compõem essa faixa territorial do perímetro urbano de Cascavel. O sorteio dos prêmios será no dia 28 de dezembro.