Reencontro com algoz

O Corinthians inicia seu caminho na busca pelo segundo título da Copa Libertadores nesta quarta-feira (5), quando enfrentará o Guaraní às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, no Paraguai, pelo jogo de ida da segunda fase da competição continental.

O jogo de volta será em Itaquera na próxima quarta-feira (12) e o classificado deste confronto vai pegar na terceira fase quem avançar de Cerro Largo (Uruguai) x Palestino (Chile). Quem avançar deste chaveamento, após a terceira fase, vai para o Grupo B, que conta com Palmeiras, Bolívar-BOL e Tigre-ARG. Os confrontos da fase de grupos começam no dia 4 de março.

Em busca de iniciar o mata-mata em vantagem para definir a classificação em casa, o ​Corinthians irá a campo no Paraguai com formação semelhante à utilizada na vitória sobre o Santos no fim de semana, pelo Paulistão. O volante colombiano Victor Cantillo, um dos destaques da equipe alvinegra neste início de 2020, deve iniciar entre os titulares. Michel Macedo e Danilo Avelar, recuperados, estão entre os relacionados para o compromisso.

O Guaraní

Algoz do Corinthians na Libertadores 2015 (foto), o Guaraní chega para este jogo embalado. Ao contrário do time brasileiro, a equipe paraguaia precisou passar pela primeira fase prévia da competição e se empolgou. Venceu o San José, da Bolívia, com um placar agregado de 5 a 0. O Guaraní aposta suas fichas nos seus homens de frente, em especial a trinca formada por Maná, Fernández e Angel Benítez: todos anotaram gols no mata-mata anterior.