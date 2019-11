Rede Municipal abre a Mostra de Educação 2019 nesta quinta

Escolas e Cmeis, além de todos os setores da Secretaria Municipal de Educação estão mobilizados e na expectativa da Mostra de Educação de 2019, que começa nesta quinta-feira (21). O evento – que além de lotar o Centro de Convenções e Eventos com a exposição de trabalhos desenvolvidos por professores e alunos das escolas e Cmeis – traz apresentações culturais e palestras importantes e, desta vez, será realizado durante três dias, encerrando no sábado (23). A ideia é proporcionar às comunidades escolares mais tempo para visitar os estandes e os eventos programados para a Mostra.

A abertura oficial da Mostra está marcada para as 9h de quinta-feira (21), no Anfiteatro Emir Sfair, com apresentações culturais da Escola Diva Vidal e do Cmei Aprisco, seguido de palestra com o renomado educador Demerval Saviani.

Durante todo o dia os estandes estarão abertos para visitação e mais palestras no anfiteatro e nos miniauditórios, que são direcionadas prioritariamente aos profissionais da Rede Municipal, mediante inscrição prévia pelo Portal do Município, na aba da Secretaria de Educação; também serão realizadas apresentações culturais.

A partir das 19h está programado o “Sarau da Língua Espanhola” e, na sequência, a premiação dos concursos de desenho e de fotografia “Cascavel, Meu Cartão Postal”.

No segundo dia da Mostra (22), pela manhã e à tarde também haverá visitação de estandes, apresentações e palestras. À noite, a partir das 19h, tem início o tradicional e esperado “Contador de Histórias”, além da premiação do Concurso de Artes Visuais “Caminho Verde”.

O encerramento da Mostra será no sábado (23). Neste dia os trabalhos iniciam às 14 horas. Na área de exposição do evento, além da visitação aos estandes, será possível conferir competições de robótica; já no Anfiteatro Emir Sfair, será realizado o último dia do “Contador de Histórias” e a premiação do recente concurso de Receitas Saudáveis da Alimentação Escolar. Também haverá a entrega de placas para as escolas e Cmeis que participaram da Mostra neste ano de 2019.