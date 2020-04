Rede Família Solidária recebe 13 mil máscaras para entidades sociais

A rede de voluntários Família Solidária, da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, recebeu a doação de 13 mil máscaras. Elas serão destinadas a entidades sociais prioritárias que acolhem crianças, adolescentes, família e pessoas com deficiência em vulnerabilidade social e pessoal.

A entrega simbólica foi feita nesta quinta-feira (16), pela Universidade Livre Eficiência Humana (Unilehu) e pelo Instituto Renault ao secretário Ney Leprevost, no Centro de Recebimento de Doações da rede de voluntários Família Solidária, na Paróquia São Braz, em Curitiba.

PARCERIA – A Unilehu foi a responsável pela confecção das máscaras e o Instituto Renault destinou recurso financeiro para a produção. Em parceria, repassaram o produto à rede para ajudar as instituições.

COMO DOAR – Os interessados que moram em Curitiba, podem fazer a doação diretamente pelo CRD/Paróquia São Braz, (Rua Antônio Escorsin, 1840 – São Braz), a partir de segunda-feira, das 12h às 17h. Ou se for de outra cidade pode doar pela internet, por meio do Facebook da rede de voluntários Família Solidária. Doações de pequenas quantidades podem ser feitas pelo aplicativo Paraná Solidário, disponível gratuitamente no APP Store e Google Play e fazer sua doação.