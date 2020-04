Rede estadual do Paraná começou a transmitir aulas pela TV aberta nesta segunda-feira (6)

Começou nesta segunda-feira (6), a transmissão das aulas para os alunos da rede estadual via TV aberta, em multicanais da TV Record – RIC Paraná. Confira aqui a lista das emissoras .

* Por exemplo: Se na sua cidade a Record for o canal 7.1, as aulas dos estudantes dos 6° e 8° anos serão no canal 7.2; as aulas dos 7° e 9° anos serão no canal 7.3 e as Ensino Médio serão no canal 7.4

* As aulas também serão transmitidas pelo YouTube.

– 8º ano EF – a partir das 8h15: https://rebrand.ly/8anof

– 9º ano EF – a partir das 8h15: https://rebrand.ly/9anof

– 1º ano EM – a partir das 8h15: https://rebrand.ly/1anom

– 2º ano EM – a partir das 12h20: https://rebrand.ly/2anom

– 6º ano EF – a partir das 13h: https://rebrand.ly/6anof

– 7º ano EF – a partir das 13h: https://rebrand.ly/7anof

– 3º ano EM – a partir das 16h25: https://rebrand.ly/3anom

* Confira a grade horária das aulas .

* Em breve também será possível assistir à aula diretamente no aplicativo Aula Paraná, com pacote de dados gratuito, custeado pelo Estado do Paraná.