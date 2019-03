Rede estadual de ensino dobra número de turmas do Mediotec

Começaram esta semana as aulas dos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Mediotec) na rede estadual de ensino. São 840 alunos em 24 instituições de ensino de 17 municípios paranaenses.

Neste ano, foram abertas 28 turmas de 30 alunos cada, mais que o dobro autorizado no ano passado, 13 turmas, e três vezes mais que em 2017, quando apenas 9 turmas foram abertas. Os cursos disponíveis são Administração, Alimentos, Design de Interiores, Edificações, Eletromecânica, Eventos, Farmácia, Informática, Logística, Mecânica, Meio Ambiente, Portos, Química e Vestuário.

“A oferta maior de cursos do Mediotec em 2019 reflete o planejamento da Secretaria de Estado da Educação para expandir a educação profissional em todo o Paraná, atendendo às demandas e possibilidades do mercado de trabalho de cada região”, afirma a chefe interina do Departamento de Educação Profissional, Angela Carstens.

Os cursos são voltados para estudantes matriculados a partir da 2ª série do ensino médio, sendo realizados na modalidade concomitante. O aluno cursa o ensino médio regular em um turno e faz as disciplinas técnicas no contraturno escolar, não necessariamente na mesma instituição de ensino. A duração varia de acordo com cada curso, sendo de 1 a 2 anos. As matrículas foram feitas em fevereiro.

BOLSISTAS – Também no mês de fevereiro, a Secretaria da Educação promoveu um Processo Seletivo Interno de Bolsista (PSI) de professores, pedagogos, tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (TILS) para atuarem nos cursos do Mediotec. 6.678 pessoas se inscreveram entre profissionais efetivos e temporários com contrato aberto por meio do Processo Seletivo Simplificado (PSS).

O processo consistiu em prova de títulos, levando em conta a escolaridade, tempo de serviço e aperfeiçoamento profissional dos participantes. A lista de classificados é válida até 31 de dezembro de 2020, e fica à disposição dos Núcleos Regionais de Educação para contratação conforme a necessidade das escolas estaduais que participam do Mediotec.

A educação profissional da rede estadual também tem outras opções para atender a comunidade escolar:

CURSOS INTEGRADOS: combinam disciplinas técnicas e disciplinas da base comum (Língua Portuguesa, Matemática, Arte, etc) ao longo de quatro anos e estão disponíveis para estudantes que concluíram o ensino fundamental. As inscrições são feitas no final de ano.

CURSOS SUBSEQUENTES: voltados para todas as pessoas que já concluíram o ensino médio e desejam obter uma certificação de técnico. Consiste exclusivamente de disciplinas técnicas e tem duração de 1 a 2 anos, de acordo com o curso. As inscrições são realizadas no fim de cada semestre.

FORMAÇÃO DE DOCENTES: o antigo magistério é um curso profissionalizante que forma professores para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Tem duração de quatro anos e é integrado ao ensino médio, estando disponível para quem concluiu somente o ensino fundamental. As inscrições são realizados no final de ano.