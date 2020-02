Recorde: Primeiro dia recebe 47.094 visitantes

Com a melhor perspectiva da história, a 32ª edição do Show Rural começou com recorde: 47.094 pessoas visitaram ontem (3) o maior evento do agronegócio do Sul do País, o maior público para o primeiro dia da feira.

O recorde anterior era do ano passado, quando 36.112 visitantes estiveram no parque no primeiro dia.

Um dos maiores do mundo em transmissão de novos conhecimentos para o campo, o Show Rural Coopavel conta com a participação de 650 expositores e a estimativa financeira, para os cinco dias da mostra, é de R$ 2 bilhões.

O Show Rural segue até a sexta-feira (7), com acesso gratuito.

Além de novidades em equipamentos e maquinários, a feira traz muitas opções para diversificação com frutas e outros vegetais.

Tem ainda muitas variedades de flores à venda, mudas frutíferas e ornamentais e espécies exóticas.