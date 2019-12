Recicla: Escola pública ganhará um ano de material escolar

Com o fim do ano letivo e a chegada das férias, muitos estudantes e pais aproveitam para fazer uma faxina nos armários e tirar tudo aquilo que não serve mais. Com esse hábito, talvez você já tenha percebido a quantidade de canetas, canetinhas, lápis, marcadores de texto, borrachas e apontadores que são descartados todos os anos e jogados no lixo comum, sem possibilidade de receberem um destino mais sustentável.

Pensando nisso, desde 2012 a Faber-Castell, em parceria com a TerraCycle, disponibiliza um Programa Nacional de Reciclagem de Instrumentos de Escrita contínuo e totalmente gratuito para os consumidores que desejam garantir uma destinação ambientalmente adequada desses materiais.

O programa já conta com mais de 4.600 pontos de coleta e ainda oferece aos participantes a oportunidade de acumular pontos por unidade de instrumento de escrita coletada e enviada para reciclagem, que podem ser convertidos em doações financeiras para instituições sem fins lucrativos e escolas públicas da escolha do time de coleta.

Até o momento, já foram enviados mais de 1,8 milhão de materiais de escrita para reciclagem e arrecadados mais de R$ 44 mil em doações.

Além disso, todos os anos o Programa Nacional de Reciclagem de Instrumentos de Escrita Faber-Castell abre o Concurso Faxina nos Armários, que premia escolas públicas com um ano de material escolar e contempla os times que mais enviarem instrumentos de escrita durante a vigência do concurso com pontuação bônus.

No início de 2020, será aberta a oitava edição do Faxina nos Armários com validade em todo o território nacional.

Para participar, é necessário se cadastrar em http://www.terracycle.com.br, se inscrever no Programa Nacional de Reciclagem de Instrumentos de Escrita (http://www.terracycle.com.br/pt-BR/brigades/brigada-de-instrumentos-de-escrita-faber-castell) e começar a coletar.

Para realizar o envio gratuitamente pelos Correios, o consumidor deve acessar a página do Programa no site da TerraCycle, gerar uma etiqueta de envio pré-paga e levar a caixa de instrumentos de escrita com a etiqueta até a agência mais próxima.

Somente os materiais recebidos e computados durante a vigência do Concurso Faxina nos Armários – 1º de março a 31 de maio de 2020 – concorrerão às premiações.

Para garantir sua participação, é importante observar que a remessa leva de três a cinco semanas – contados da data de postagem – para ser recebida e computada no sistema pela TerraCycle. Também vale ressaltar que o programa permanece vigente mesmo após o término da ação, com a pontuação regular por unidade de resíduo enviada.