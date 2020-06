São esperadas 2.070.000 declarações no Estado. Prazo de entrega se encerra nesta terça-feira (29).

Restando um dia para o fim do prazo de entrega, a Receita Federal informa que até as 10h15 de hoje (29/6) foram entregues, no Paraná, 1.741.690 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física/2020, o que corresponde a 84% do total esperado.

