Receita e BB modernizam cobrança do IPVA

Curitiba – O pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) vai ficar mais fácil para os clientes do Banco do Brasil ou para quem optar por esse banco para quitar seus débitos. A Secretaria da Fazenda e o BB desenvolveram um sistema que possibilitará o recolhimento do imposto online, o que vai permitir que isso seja feito por todos os canais de atendimento ao cliente, até mesmo pelo WhatsAPP.

A secretaria mantém convênio com sete instituições bancárias para o pagamento do IPVA. A preferência dos proprietários de veículos tem sido pelo Banco do Brasil. Neste ano, por exemplo, até o momento, 35% das operações foram feitas nesse banco.

O sistema online, desenvolvido em conjunto por técnicos da Celepar e do BB, permite que os recolhimentos sejam registrados em até 30 minutos nos sistemas da Secretaria da Fazenda, quando os extratos de consulta de débito já contemplarão o pagamento.

Também vai permitir o pagamento de parcelamento e de débitos já inscritos em dívida ativa, sem a necessidade de imprimir a guia de recolhimento (GRPR) em papel. Isso significa que, a partir de agora, o contribuinte poderá pagar qualquer tipo de dívida do IPVA também no Banco do Brasil, somente com informação do número do Renavam do veículo.

A solução vem sendo discutida há anos, mas tomou impulso nos últimos seis meses, explica o gerente- geral de Agência Setor Público de Curitiba, Joel Giovani Lopes Saraiva. “O novo sistema substitui outro bastante limitado que exigia trabalho extra dos analistas da Secretaria da Fazenda e vem ao encontro dos processos de modernização da Secretaria”, explica Alexandre de Souza, assessor da Inspetoria Geral de Arrecadação da Receita Estadual. “Portanto, gera também significativa economia de recursos”, afirma.