O presidente Jair Bolsonaro informou nesta terça-feira (31) que houve um acordo com a indústria farmacêutica para que não ocorra reajuste nos preços de medicamentos no País pelos próximos dois meses. O anúncio foi feito pelo Facebook após reunião de Bolsonaro com ministros, no Palácio do Planalto.

“Em comum acordo com a indústria farmacêutica, decidimos adiar, por 60 dias, o reajuste de todos os medicamentos no Brasil”, escreveu o presidente na rede social.

