Raptors e Warriors voltam a duelar pela final da NBA

Toronto – Três dias depois de o camaronês Pascal Siakam marcar 32 pontos (82% de aproveitamento) para ser o protagonista da vitória (118 a 109) do Toronto Raptors diante do Golden States Warriors – igualando o feito das lendas Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar e Shaquille O’Neal -, as duas equipes voltam a se encontrar no Canadá neste domingo, às 21h (de Brasília), para a segunda partida da melhor de sete da decisão da NBA, em confronto que será transmitido pela Band em rede aberta no Brasil, o que não ocorre desde 2004.

Com a vitória no jogo de ida, o time canadense segue sendo o único time que não perdeu para Warriors nesta edição da competição – a franquia de Toronto venceu os dois duelos na temporada regular, em novembro e dezembro, além do jogo 1 da final.

Já para o Warriors, atual tetracampeão (2015 a 2018) e que está em sua quinta decisão de título consecutiva, perder no primeiro jogo da série derradeira não é motivo de preocupação. Desde que assumiu o comando da franquia de Oakland, em 2014, e disputou seus primeiros playoffs, em 2015,o técnico Steve Kerr nunca viu seus comandados serem derrotados em uma série após perdem o primeiro jogo. Em quatro oportunidades, o time de Oakland conseguiu a virada – e até o título (em 2015, contra o Cavaliers).