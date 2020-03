Rali de Estação é cancelado

A direção do ACE (Automóvel Clube de Estação) emitiu na noite de segunda-feira (16) comunicado anunciando a suspensão, sem nova data agendada, da 20ª edição do Rali de Estação, programada inicialmente para ocorrer de 17 a 19 de abril deste ano.

O motivo, destaca a nota, deve-se à pandemia mundial do coronavírus e segue “as recomendações do Ministério da Saúde, as providências adotadas pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e da Confederação Brasileira de Automobilismo em preservar a saúde de competidores, organizadores e público do Rali de Estação”.

Essa seria a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade e a abertura do Campeonato Gaúcho.

Ibiapina

A primeira etapa da Copa SPR Light de Kart, realizada no último sábado no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha (SC), foi de muito trabalho para a equipe A8 Racing e o piloto curitibano Alfredinho Ibiapina (Orcali). Diante das últimas atuações nas competições de kart do início da temporada pela Júnior Menor, parecia estranho o rendimento do piloto durante os treinos livres e no classificatório. Vários ajustes foram feitos, mas o tempo de volta não melhorava. Entre a primeira e a segunda bateria, os técnicos descobriram que o chassis estava quebrado. Depois de alguns reparos, o equipamento melhorou um pouco e Ibiapina conquistou o terceiro.

Motociclismo

A CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) suspendeu ontem as competições de motociclismo em todo o Brasil. A medida é em função da pandemia de coronavírus.

Indianápolis

Novo dono do Autódromo de Indianápolis, Roger Penske quer que as principais categorias do automobilismo mundial tenham etapas no circuito. Ele fala no retorno da Fórmula 1, possivelmente já em 2022.