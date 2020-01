Rali Dakar será na Arábia Saudita

Com 7.856 km de percurso, sendo 5.097 de trechos cronometrados e 2.759 de deslocamentos, o Rali Dakar 2020 será pela primeira vez disputado inteiramente no território da Arábia Saudita. Tendo o maior deserto do mundo como pano de fundo, a prova terá nada menos que 65% de seu percurso em piso de areia – boa parte em regiões de dunas com mais de 200 metros de altura. A largada será no próximo domingo. Competindo pela equipe Monster Energy/Can-Am, a dupla brasileira Gustavo Gugelmin/ Reinaldo Varela disputará a categoria UTV e tentará o bicampeonato.

