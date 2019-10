Rajadas de vento chegam a 56,8 Km/h no Oeste e causam prejuízos

Marechal Cândido Rondon – As rajadas de vento registradas no início da tarde desta sexta-feira (18) na região oeste do Estado causaram prejuízos em Marechal Cândido Rondon. O telhado de uma empresa veio abaixo por conta da força do vento. Não há informações de feridos até o momento.

De acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) as rajadas a região de Cascavel chegaram 56,8 km/h o que pode ter refletido no município próximo.

Em Toledo e Foz do Iguaçu as rajadas chegaram a 38 km/h. Já em Campina da Lagoa, região centro-oeste a velocidade do vento chegou aos 74,5 km/h.

Mais temporais

Ainda de acordo com o Simepar mais tempestades devem ser registradas durante está sexta-feira e o fim de semana. Devido à formações que vem do Paraguai e Argentina, que chegam a região por Foz do Iguaçu e vão até Londrina.

As chuvas devem colaborar para a queda das temperaturas que na próxima semana devem registrar mínima de 15 Graus e máxima de 23 a 25 graus.