Radioterapia de alta tecnologia atinge mil pacientes tratados

Exemplo de um tratamento com IMRT ou VMAT: altas doses no tumor e em regiões de risco e doses baixas na medula espinhal, parótidas e laringe.

Desde o início de operação do Acelerador Linear Clinac iX em 2014, já são mil pacientes tratados somente com as tecnologias mais avançadas, ou seja, o IMRT, VMAT, Radiocirurgia e Radioterapia Estereotáxica Fracionada no Hospital do Câncer Uopeccan de Cascavel.

Dos mil pacientes, cerca de 740 casos foram tratados com tecnologias IMRT ou VMAT, em diferentes tipos de tumores, como próstata, mama, colo de útero, pulmão etc. Os outros 260 pacientes foram tratados com radiocirurgia ou radioterapia estereotáxica fracionada, exclusivamente em tumores de sistema nervoso central, ou seja, tumores cerebrais.

A alta tecnologia em radioterapia consiste em tratamentos capazes de concentrar e até aumentar as doses de radiação nos tumores e reduzir drasticamente as doses em regiões sadias próximas. Portanto, o equipamento moderno utilizado na Uopeccan consegue aumentar o controle local da doença ao mesmo tempo em que reduz as chances de efeitos colaterais.

Segundo a médica radioterapeuta Vanessa Ishisato Mercante, as tecnologias oferecidas na Uopeccan ainda são muito escassas no Brasil. “São poucos os serviços que dispõem dessas tecnologias para oferecer à população. O que oferecemos aqui está bem equiparado com os principais centros de radioterapia do Brasil e do mundo. Nossos pacientes podem receber o melhor tratamento aqui em Cascavel. Isso é um privilégio”.

A equipe multidisciplinar envolve profissionais diversos, entre eles, médicos radioterapeutas, físicos médicos, dosimetrista, equipe de enfermagem e técnicos de radioterapia, além de contar com a equipe de nutrição, fisioterapia e fonoaudiologia.

“Uma grande equipe, especializada para oferecer o melhor para cada paciente. Atingimos esse número importante, mas a alta qualidade do tratamento realizado é o que mais importa. Isso nos coloca entre os grandes serviços de radioterapia do Brasil”, afirma o físico médico Gustavo Simonetti.

Conformacional

O serviço divulgou ainda outro número importante. O total de pacientes tratados considerando também a tecnologia Conformacional em 3 Dimensões, já são 4.500 casos nos últimos dez anos, sendo 3.000 apenas após o início da operação do novo equipamento em 2014, reflexo do aumento da capacidade instalada.