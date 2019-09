Racon Consórcios inaugura nova franquia em Cascavel

Cascavel – A Racon Consórcios, que integra as Empresas Randon, expande sua atuação no Paraná e inaugura uma nova unidade em Cascavel, na região oeste do Estado. A franquia da marca projeta R$ 85 milhões em comercialização de créditos de consórcio, mais 300 seguros, até o fim de 2019.

A inauguração da franquia contará com coquetel para imprensa e convidados, nesta quinta-feira, dia 5 de setembro, às 19h. A nova sede fica na Rua Piquiri, 17, sala 03, no Botelho Open Mall, Centro de Cascavel.

Conforme o gerente comercial da Randon Consórcios, administradora da marca Racon, Cleber Sanguanini, a nova unidade é marcante para o trabalho na região. “A Racon expande sua presença e aproveita a oportunidade para se consolidar e fortalecer a atuação no Paraná. Com mais uma franquia na cidade, a marca planeja um incremento nas vendas e a conquista de novos clientes, se apresentando como opção vantajosa para aquisição de imóveis e veículos”, destaca.

Para o franqueado responsável pela franquia, Cristiano Limberger, a nova unidade já nasce com projeção positiva de volume de negócios, em função do aquecimento do mercado de consórcios e os movimentos de retomada da economia. “Estamos focados em oferecer um atendimento personalizado, com uma equipe muito qualificada, diferenciais que são decisivos e fazem com que a Racon se destaque no mercado. Além disso, neste evento de inauguração, vamos apresentar os planos de consórcios, divulgar os seguros de vida e residencial, disponíveis em nosso portfólio de serviços, e aproveitar o momento para consolidar o relacionamento com aqueles que já são nossos clientes, e nos acompanham há bastante tempo, depositando confiança no padrão de excelência Racon”, finaliza.

RACON CONSÓRCIOS

A Racon é uma marca Randon, que integra um grupo de empresas líderes nacionais de mercado nos segmentos em que atuam e são referências em tecnologia e qualidade no Brasil e no exterior. Em 32 anos, a Randon Administradora de Consórcios possui mais de 207 mil cotas comercializadas e cerca de 106 mil cotas contempladas, o que representa aproximadamente R$ 10 bilhões em créditos distribuídos a milhares de consorciados.

Mensalmente, contempla em média mais de 1.000 clientes, que realizam seus planos e adquirem seus bens por meio do consórcio.

Acompanhe a Racon Consórcios nos canais online: