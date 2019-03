Racha no Sinetrapitel

As coisas andam feias no Sinetrapitel (Sindicato dos Empregados de Empresas de Transporte de Passageiros Intermunicipal, Interestadual e Turismo de Cascavel), que representa mais de 3 mil trabalhadores. Uma assembleia geral extraordinária foi convocada para este sábado, às 10h, na Associação do Centralito.

É que o atual presidente, Sérgio Machado dos Santos, abriu processo para retirar o mandato do atual diretor do Sinetrapitel, Cláudio Francisco Mistura. A votação ocorre às pressas. Sérgio não atendeu a reportagem para falar sobre o assunto e outros membros da diretoria disseram desconhecer a assembleia convocada por meio de Diário Oficial.

O edital convoca todos os sindicalizados para apreciar a apresentação do processo de perda de mandato conforme o artigo 33, parágrafo terceiro, alínea C do estatuto social em relação ao diretor Cláudio Mistura.

O estatuto social da entidade não consta no site nem está disponível à população. Apesar das insistentes tentativas, ninguém do sindicato retornou as chamadas da reportagem de HojeNews.

Caso a decisão seja pela cassação, Mistura terá 30 dias para defesa. Em seguida, nova assembleia deve ser feita para avaliar a perda ou não do mandato. O documento foi assinado na quarta-feira pelo presidente.

Conhecido entre os trabalhadores, Cláudio Mistura alega que está montando uma chapa concorrente da atual. A eleição tem que ser feita até 28 de outubro. “Essa é uma retaliação por causa da chapa que estou montando. É coisa de amador, que não tem responsabilidade e tem medo de perder a eleição”, acusa Mistura.