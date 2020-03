Raceland será fechado

O Kartódromo Raceland Internacional, localizado em Pinhais (PR) e agora sob administração dos empresários Cláudio Kyrila, Alfredo Ebrahim e Wagner Ebrahim, anunciou nessa sexta-feira o fechamento de sua pista a partir deste sábado (21). A decisão é em função do surto de coronavírus que tomou conta do Brasil e do mundo e está baseada no Decreto 250/20. O Raceland, que receberá a Copa Super Paraná, o Campeonato Paranaense e o Desafio dos Campeões em 2020, estará aberto para treinos assim que tudo voltar ao normal.

