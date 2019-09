Quer limpar a energia negativa do ambiente? Utilize o Palo Santo

Proveniete de uma árvore nativa da região da América do Sul, de países como Peru, Venezuela e Equador, o Palo Santo é considerado um incenso natural que ajuda a limpar e aromatizar o ambiente e possui diversas propriedades terapêuticas para quem o utiliza.

O Palo Santo é um tipo de madeira aromatizada, que é retirada de uma árvore silvestre específica de mesmo nome da madeira. Todo o processo é realizado de forma mais natural possível, para não agredir a natureza. Para tirar o óleo essencial da destilação a vapor, sua árvore deve morrer e depois secar por mais de 30 anos. O Palo Santo é comumente utilizado como incenso.

Esta madeira é ideal para equilibrar e harmonizar o ambiente, limpando as energias ruins do lugar e atraindo bons fluídos. Além disso, este produto pode ajudar em algumas doenças, isso porque nele contém atributos de limpeza física e espiritual. O Palo Santo é encontrado de duas maneiras: bastão de madeira ou em óleos essenciais. Ambos podem ser utilizados em qualquer ambiente.

Use ele quando estiver se sentido carregado de energias negativas, principalmente ao chegar da rua, pois atraímos muita negatividade durante o dia. Se optar pelo bastão, acenda apenas um lado dele e deixe-o queimar por alguns minutos. Após isso, apague-o balançando a madeira e espalhe a fumaça para perfumar o local.

Como já foi dito anteriormente, por ser 100% natural, o Palo Santo possui propriedades terapêuticas e medicinais que ajudam tanto na saúde física, como mental.

Os benefícios incluem: aliviar a tensão do cotidiano, conectar as pessoas, proporciona mais amor, ajuda contra a depressão, é considerado afrodisíaco, evita conflitos no ambiente, pode ser utilizado como repelente, relaxa a mente, traz paz e tranquilidade, serve para melhorar a respiração e purifica o organismo.