Quem para o Fla?

Sem perder há 13 jogos, período em que, dentre outros, venceu Palmeiras e Santos, principais concorrentes ao título nacional, o Flamengo recebe o Atlético-MG nesta quinta-feira (10) pelo encerramento da 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, aberta ontem com sete jogos. O jogo será às 20h, no Maracanã.

O Rubro-Negro carioca iniciou a semana com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado na tabela de classificação, e agora tenta manter a “gordura” nos próximos dois jogos, os quais estará desfalcado pela Data Fifa.

O técnico Jorge Jesus, que já não teve os lesionados De Arrascaeta e Filipe Luis e o suspenso Gabigol diante da Chapecoense, agora também não terá o zagueiro Rodrigo Caio, que está, assim como o artilheiro do time, na seleção brasileira. Assim, Rhodolfo ou Thuler entrará na defesa. Nas demais posições, o treinador deverá repetir a escalação que ganhou em Santa Catarina.

O Galo mineiro, por sua vez, é 11º colocado e estancou no final de semana uma sequência de sete derrotas seguidas. Depois de empatar com o Palmeiras, tenta estragar a alegria de outro favorito ao título. Rodrigo Santana irá manter o esquema com uma linha de cinco na defesa, pois também amarga desfalques. O goleiro Cleiton e o lateral-direito Guga estão com seleção olímpica, Otero está com a equipe da Venezuela e Luan está suspenso.