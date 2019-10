Quatro primeiros da Ouro ficam de fora da semifinal

Cascavel – Pato, Marechal, Campo Mourão e Cascavel, respectivamente os quatro primeiros da classificação ao término da primeira fase da Série Ouro do Paranaense de Futsal, estão fora da semifinal. A definição ocorreu no fim de semana, com os confrontos de volta das quartas de final.

Sem quatro dos seis representantes do Estado na Liga Nacional fora da semi do Estadual, coube a Marreco e Foz Cataratas, finalistas do Paranaense 2018, tentar fazer frente a Dois Vizinhos e Umuarama, que tiveram o conceito ampliado na lista de forças do Estado ao eliminarem este ano Pato e Marechal, respectivamente.

Esses dois que seguem adiante na competição, aliás, só poderão se confrontar numa possível decisão de título. Em sua primeira semifinal na Ouro, o Dois Vizinhos enfrentará o Marreco, enquanto o Umuarama, que volta a esta fase após quatro anos, disputará vaga com o atual campeão Foz Cataratas.

As semifinais terão início na semana que vem, no sábado (9), com jogos em Umuarama, às 20h, e em Dois Vizinhos, às 20h30. Na primeira fase, os mandantes levaram a melhor nesses duelos, nos dois turnos.