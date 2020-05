 Quatro Pontes registra óbito suspeito de covid-19

A Secretaria de Saúde, de Quatro Pontes, registrou, ontem (27), um óbito suspeito de Covid-19. Hoje (28), para melhor entendimento da população em geral emitiu nota de esclarecimento, que segue:

Nota de Esclarecimento

“No dia 27 de maio, por volta das 09h00, a Vigilância Epidemiológica do Município de Quatro Pontes recebeu a informação da ocorrência de um óbito em domicílio, de uma paciente com histórico de câncer, com internamento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) há menos de 14 dias na cidade de Cascavel. O Município de Cascavel tem, até o momento, o registro de 317 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Destes, 07 foram à óbito, de acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado ontem (27) pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

Após tomar conhecimento do caso, em conversa com a Dra. Ana Perin, a mesma relatou que a referida paciente apresentou nos últimos dias tosse produtiva, sendo este um dos sintomas característicos da doença provocada pelo novo coronavírus. A fim de adotar as melhores medidas, a equipe da Secretaria de Saúde entrou em contato com a chefe da SCVGE da 20ª Regional de Saúde de Toledo, que orientou a manejar este caso como suspeito para Covid-19, levando em conta o fato de que a mesma esteve em UTI fazendo uso de ventilador mecânico, em um município que está com transmissão comunitária da doença.

De acordo com os protocolos apresentados a todas as Secretarias de Saúde do Estado, bem como aos Setores de Epidemiologia municipais, a fim de evitar a contaminação da equipe de Saúde e evitando disseminar a transmissão viral, é exigida, por parte dos profissionais de saúde, uma paramentação específica para que os profissionais possam entrar em contato com o corpo do paciente, diminuindo, assim, o risco de contágio da doença. Este protocolo (disponível na página da SESA) e toda a paramentação que é obrigatória à equipe de saúde, descreve a obrigação da equipe de saúde, juntamente com a epidemiologia local, de realizar no momento do registro e constatação de qualquer óbito, que apresentando qualquer sintoma respiratório seja realizada a coleta de material para exame laboratorial, a fim de descartar ou confirmar o caso suspeito. Além desta coleta, o preparo do corpo também deve ser feito pela equipe de saúde, acompanhada pela equipe funerária, que dá início aos protocolos para o funeral após lacrar o caixão, juntamente com a equipe de saúde.

Este paciente, por fim, residente do Município de Nova Santa Rosa, estava na cidade há poucos dias para cuidados por seus familiares, pois a mesma estava com fratura de fêmur e em tratamento de câncer de pulmão. Com histórico de baixa imunidade, em consequência do câncer, associado ao histórico de internamento em UTI nos últimos dias e por apresentar tosse com secreção desde a última quinta-feira (21), data em que retornou da internação hospitalar, somados todos estes fatores, a mesma enquadrou-se com critérios para suspeita de Covid-19. Ressaltamos que amostras foram coletadas para envio ao Laboratório Central do Estado, a fim de descartar ou confirmar o caso.

Com toda certeza, assim como para a família, a perca de um ente querido é dura para a equipe de saúde, que neste momento de pandemia precisa seguir protocolos estabelecidos, o que também não é uma tarefa fácil. Desejamos aos familiares nossas mais sinceras condolências. E certos dos julgamentos que recebemos pela ação, nos colocamos à disposição da população para esclarecimentos dos protocolos estabelecidos”.