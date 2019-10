Um grande jogo movimentou ontem (1º) a segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. Em Londres, o Tottenham recebeu o Bayern de Munique e foi goleado pelo time alemão por 7 a 2. Lewandowski (dois), Kimmich e Gnabry (quatro – foto) marcaram para os bávaros, enquanto Son e Kane diminuíram para o time inglês. Com o resultado, o time de Niko Kovac é líder do Grupo B com seis pontos. O Tottenham é o terceiro com apenas um.