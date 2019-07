Quase 4 milhões de suínos mortos

A FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) informou que 3,638 milhões de suínos já foram eliminados em países asiáticos por causa da contaminação com a peste suína africana (ASF, na sigla em inglês). O número representa um incremento de 300 mil animais em relação ao levantamento anterior da organização, em junho.

A revisão para cima no volume de animais descartados em virtude da infecção com o vírus se deve à elevação no número de casos identificados no Vietnã, que passou de 2,2 milhões de suínos para 2,5 milhões de suínos. No País, segundo o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural local, a epidemia atingiu mais duas províncias, totalizando 56 regiões afetadas pela doença desde 19 de fevereiro.

A situação mais crítica, em termos de extensão, permanece sendo a da China, onde foi detectado novo foco da doença, somando 139 focos em 32 províncias, incluindo a região administrativa de Hong Kong.

Desde a identificação do surto, em agosto do ano passado, 1,133 milhão de animais foram eliminados, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais do País.