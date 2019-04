Quase 2 mil toneladas de lixo são recolhidas

A população atendeu ao chamado e iniciou uma verdadeira “faxina” na cidade, retirando dos quintais todo tipo de lixo e entulho que as equipes envolvidos no Mutirão Água Boa – Cidade Limpa passaram recolhendo pelas ruas dos bairros. Até as 18h, a coordenação contabilizou, de forma preliminar, 1,8 mil toneladas de lixo recolhido. O volume está muito acima do esperado e ainda há produtos a serem recolhidos.

“Em alguns setores não foi possível concluir a visitação, tamanho o volume de entulhos, pois os moradores realmente atenderam ao chamado e estão fazendo a parte deles. Nossas equipes já estão se organizando para voltar a fazer a visitação na próxima semana e recolher o material que não foi possível hoje [ontem]. Os caçambões serão esvaziados na sequência. Nos demais pontos de apoios, vamos precisar improvisar os depósitos”, explicou o gestor do Território Cidadão, José Carlos da Costa, o Cocão.

No oeste

O Mutirão de Limpeza e Serviços começou pela região oeste da cidade, com contingente de 600 pessoas e cem veículos. Desse total, são cem homens do Exército, com um aparato de quatro caminhões e um ônibus da corporação. As equipes foram divididas em grupos e partiram em direção à Região 1, que engloba quatro territórios contendo os bairros Alto Alegre, Parque Verde, Recanto Tropical, Coqueiral, Loteamento FAG, Santa Cruz, Esmeralda, Santos Dumont, Guarujá, XIV de Novembro e Centro.

Guerra contra o Aedes

A mobilização envolvendo a população e órgãos governamentais visa coletar e separar lixo e entulhos em residências, empresas e lotes baldios de Cascavel, numa verdadeira “guerra” contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principalmente para evitar uma epidemia de dengue e a contaminação dos mananciais que abastecem a cidade.

Além de recolher lixo e entulho, foram realizadas roçadas em lotes baldios e feitas visitas para identificar focos de Aedes aegypti. As equipes do Programa de Controle de Endemias totalizaram 3.582 visitas. Desses, encontraram 1.305 imóveis fechados.

Acumuladores

Dos 17 acumuladores mapeados na região de ontem (11), apenas oito foram alcançados pelo Mutirão. Para não atrasar o roteiro dos caminhões nas ruas, a visita nos demais acumuladores ocorrerá na próxima semana. Também ficou para a próxima semana o roteiro de visitas nos imóveis fechados, que necessitará de presença de Guarda Municipal e chaveiro.

Mutirão desta sexta

Nesta sexta-feira o mutirão vai para a área 2: Brasmadeira, Interlagos, Cataratas, Morumbi, Periolo, Floresta, Brasília, Canadá, Country e Cancelli. A concentração das equipes será às 7h30 no Ecopark Morumbi.

No sábado será atendida a Área 3: Maria Luiza, Neva, Parque São Paulo, Santa Felicidade, Universitário, Cascavel Velho, Região do Lago, Pacaembu e São Cristóvão.

Pontos de Apoio desta sexta:

*Canadá/Country – Salão da Capela São José: Rua Itaqui, 130

*Interlagos/Brasmadeira – Salão da Igreja Santo Inácio: Rua Ghandi

*Caçambão: Fundos do Centro da Juventude

*Floresta/Brasília: Salão Comunitário do Floresta: Rua Condor esquina com a Avenida Papagaios

*Caçambão: Fundos da USF Los Angeles

*Morumbi, Periolo, Cataratas: CCI Morumbi

*Caçambão: Triangulo Baldio: Rua Panamá esquina Pedro

foto: SECOM