Qual é a melhor forma de lavar roupa: na máquina ou à mão?

Quando compramos roupas, toalhas, cortinas, entre outros produtos, sempre ficamos de olho nas etiquetas, pois geralmente os fabricantes especificam o melhor tipo de lavagem para a peça ali naquele item.

Mas, e quando isso não acontece? Rola uma dúvida, não é? O que é melhor fazer: lavar à mão ou colocar na máquina? Qual o tipo de lavagem que preserva o tecido?

Pensando nisso, criamos um manual básico para lhe dar dicas de como lavar roupas na máquina e à mão, evitando as manchas, o desbotamento ou a destruição das peças.

Primeiro passo é separar as roupas para lavagem

Tudo começa com a separação das roupas para lavagem. É preciso separar as peças por categorias, por cor e por recomendação que está na etiqueta. Não é adequado lavar um pano de prato e uma camisa juntos, por exemplo. Isso porque o pano tende a ter resíduos de gordura que podem passar para a camisa.

Separe por categorias de peças

Por isso, a primeira dica infalível para lavar adequadamente as roupas é a separar por categorias. Panos de prato e toalhas de mesa formam um leva, as toalhas de banho e os lençóis, outra; e as camisas, calças, roupas íntimas merecem uma terceira leva.

Separe por cor

Também é preciso separar por cor, separando as peças brancas, de tons claros e de tons escuros. Isso garante que durante a lavagem, alguma peça de cor escura manche uma roupa branca, por exemplo.

Separe por tipo de tecido

Por recomendação, as peças de tecidos mais delicados como seda, linho, renda ou lã devem ser lavadas à mão. Já tecidos mais grossos como algodão, jeans e poliéster, por exemplo, podem ser lavados na máquina.

O que lavar à mão e na máquina?

O ideal é lavar apenas calças, camisas e outras peças na máquina. Peças como calcinhas e cuecas, lingeries, sutiãs, meias e até camisas sociais (que costumam ser de linho) devem ser lavadas à mão.

Além de delicadas, essas peças geralmente possuem botões, fechos de metal que podem se soltar dentro da máquina e danificá-la. Apesar de já existirem máquinas com programas para lavagem de tecidos delicados, o mais recomendado é evitar o seu uso.

Como colocar as roupas de molho?

Uma dica essencial para evitar muito esforço ao tirar sujeiras mais profundas das roupas é colocá-las de molho antes da lavagem. Para isso, basta colocar as peças em um balde de água com sabão em pó dissolvido ou sabão líquido.

É interessante notar que muitas pessoas erram ao deixar a roupa de molho por várias horas. Isso porque a ação do sabão acontece nos primeiros 45 minutos, por isso o recomendado é que as roupas fiquem de molho por, no máximo, 1 hora.

Se for colocar na máquina

Para roupas que forem para a máquina de lavar, é possível utilizar o modo de pré-lavagem, que substitui o molho manual. Porém, para ajudar o aparelho a tirar a sujeira mais pesada antes da lavagem, você deve passar sabão neutro e escovar as roupas com uma escova de cerdas macias.

Isso é essencial para ajudar no trabalho da máquina na retirada da maior parte da sujeira. Nessa fase, também é possível tirar manchas, e para facilitar a eliminação destas, existem alguns produtos que podem alguns produtos que podem te ajudar.

Como manter as roupas em perfeito estado?

Muitas roupas acabam perdendo a cor nas primeiras lavagens, isso acontece por conta de descuidados com estampas e modos de lavagem. Por isso, é interessante seguir algumas dicas.

Use sabão líquido

O sabão líquido costuma ter uma concentração maior em relação ao sabão em pó. Por isso, ele pode ser mais eficiente, o que preserva melhor o tecido. Além disso, também pode ser uma solução mais econômica.

Acerte na quantidade de sabão

Quanto mais sabão você colocar, mais você precisará enxaguar a peça. Este processo, além de te fazer gastar mais água (seja na lavagem à mão ou na máquina), também acaba danificando de forma mais rápida o tecido.

Por isso, confira a etiqueta de suas roupas e use apenas a quantidade recomendada pelo fabricante.

Não encha a máquina de roupas

Para que as roupas sejam bem lavadas, elas precisam de espaço para se mover dentro do aparelho. Assim, quando a máquina está muito cheia, algumas peças, principalmente, as menores, tendem a não terem uma boa lavagem o que faz com que você gaste mais em futuras lavagens, além de deixar o tecido sujo.

Dessa forma, observe com atenção a quantidade de roupa que você coloca na máquina de lavar.

Viu como é fácil? Anotou nossas dicas para lavar suas roupas da melhor maneira e ainda economizar?

Conteúdo publicitário.