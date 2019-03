Quais alimentos ajudam a barrar o envelhecimento e previnem rugas

A alimentação influencia em vários processos metabólicos do organismo humano e também é responsável pela nutrição das células. É por esse motivo que alimentos ultraprocessados e com aditivos químicos podem causar inflamação nas células. Além de doenças, uma dieta baseada em industrializados e com “calorias vazias” pode acelerar o envelhecimento da pele. “Mas uma alimentação variada, equilibrada e saudável pode fornecer proteínas, antioxidantes e agentes anti-inflamatórios importantes para retardar o envelhecimento precoce”, afirma Lucas Portilho, consultor e pesquisador em cosmetologia, farmacêutico e diretor científico da Consulfarma e Pesquisador em Fotoproteção na Unicamp.

Por outro lado, o especialista lembra para ficar longe de alimentos como pães, massas e biscoitos, que são ricos em carboidratos, um dos principais causadores de acne, inflamação e da glicação. Além disso, as frituras e os produtos ultraprocessados também devem ser evitados por favorecer o envelhecimento da pele.

Confira quais são esses alimentos poderosos para dar aquele up à sua pele:

Soja: A soja contém isoflavonas, que atuam na prevenção e redução da degradação do colágeno, além de combater radicais livres. Pela sua atuação no colágeno, a soja ainda colabora para melhorar o aspecto da celulite.

Frutas com vitamina C: A vitamina C auxilia na síntese de colágeno, ou seja, ingerir laranja, morango, limão e acerola também traz benefícios para a pele. Além disso, a vitamina tem ação antioxidante e auxilia a combater os danos ambientais.

Betacaroteno: Substância presente no mamão, no tomate, na abóbora e na cenoura e ajuda a proteger a pele contra os efeitos dos raios solares. Esse tipo de antioxidante age no combate aos radicais livres, que estão fortemente ligados à destruição do colágeno.

Castanha-do-pará: O mineral selênio, presente nessa castanha, tem uma ação importante ao prevenir e retardar o envelhecimento e age para manter a elasticidade da pele.

Cacau: O principal ingrediente do chocolate é um antioxidante poderoso, que melhora a circulação e retarda o aparecimento das rugas. Mas ao comer um chocolate, lembre-se que a melhor opção é o amargo, rico em flavonoides.

Ômega 3 e 6: Presente nos peixes (salmão, atum e truta) e em sementes oleaginosas, as substâncias ajudam a hidratar a pele, por conta das ceramidas, que também protege contra inflamações e alergias.

Probióticos: Muitos produtos, hoje, contam com probióticos, mas o iogurte é o mais tradicional deles. Por melhorar a digestão e o funcionamento do intestino, diminuem inflamações que podem impactar na saúde da pele.