Puxado por Cascavel e Curitiba, Paraná registra recorde de casos de coronavírus

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) confirmou neste sábado (16) mais 103 casos de coronavírus no Paraná, o maior número de diagnósticos positivos registrados em um intervalo de 24 horas desde o início da pandemia. Cascavel e Curitiba confirmaram 22 casos cada um.

Com mais essa centena de registros, o Paraná agora tem 2.242 casos confirmados de covid-19.

A secretaria também confirmou mais duas mortes causadas pela doença. Um deles tinha 92 anos e morava em Sertanópolis. O outro tinha 72 anos e morreu em Curitiba, no dia 14 de maio.

Assim, o Paraná alcança a marca de 123 mortes relacionadas ao coronavírus. Os óbitos foram registrados em 46 cidades diferentes. Conforme a Sesa, os casos confirmados estão espalhados por 176 cidades das 22 regionais de saúde do estado.

COVID-19: NOVOS CASOS

De acordo com a Sesa, quase 40 cidades diferentes confirmaram novos casos de coronavírus neste sábado (16).

Chama a atenção os registros de Curitiba e Cascavel. Cada uma das cidades registrou 22 diagnósticos positivos. Londrina confirmou seis casos e Ponta Grossa teve quatro diagnósticos.

Três casos foram confirmados em Maringá, Fazenda Rio Grande, Santa Terezinha de Itaipu e Três Barras do Paraná. Dois registros foram confirmados em Paranaguá, Paranavaí, Tijucas do Sul, Quitandinha, Paraíso do Norte e Guaraniaçu.

Além disso, registraram um caso: Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Cambé, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Mourão, Colombo, Cornélio Procópio, Guairacá, Imbituva, Laranjeiras do Sul, Mamborê, Medianeira, Missal, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Santo Antônio da Platina, São José dos Pinhais, Sertanópolis, Terra Rica, Toledo, Umuarama e Uraí