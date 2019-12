Puxada pela carne, inflação acelera em novembro e fica em 0,51%

Rio de Janeiro – Sob a pressão do salto no preço da carne, mas também do aumento nos custos dos jogos de loteria e da energia elétrica, a inflação oficial no País acelerou para 0,51% em novembro, maior resultado para o mês desde 2015. Os dados são do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O avanço de 8,09% no preço das carnes foi o principal motor da inflação ao consumidor no mês, uma contribuição de 0,22 ponto porcentual. O aumento foi o mais acentuado desde novembro de 2010, quando as carnes subiram 10,67%. “A situação no momento é uma demanda alta da China pela carne brasileira. Foi principalmente carne bovina. As outras também foram influenciadas, porco e frango, mas o grande destaque foi a carne bovina”, frisou Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.

A carne de porco subiu 3,35% em novembro, enquanto o frango inteiro aumentou 0,28% e o frango em pedaços, 0,34%. O grupo Alimentação e bebidas saiu de um avanço de 0,05% em outubro para elevação de 0,72% em novembro.

Sem a pressão das carnes, o IPCA teria sido de 0,30% em novembro, calculou Kislanov.

A taxa acumulada pelo IPCA em 12 meses acelerou de 2,54% em outubro para 3,27% em novembro, permanecendo abaixo da meta de 4,25% perseguida pelo Banco Central este ano.