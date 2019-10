PSS do magistério

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte publicou nessa quarta-feira (23), em Diário Oficial, editais sobre abertura de vagas para professor, professor pedagogo e tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais; para auxiliar de serviços gerais e para assistente administrativo. A contratação será pelo PSS (Processo Seletivo Simplificado) para atuação em 2020.

O período de inscrição para concorrer às vagas vai de 1º a 8 de novembro. A classificação provisória será divulgada no dia 14 e a classificação final no dia 27 do mesmo mês. As inscrições são gratuitas. Os critérios de classificação são a formação e o tempo de experiência do profissional.