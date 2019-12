Psicologia e afins: 5 cursos de pós-graduação para 2020

Uma demanda local e também regional, cresce a procura por cursos de especialização nas áreas de Psicologia, Serviço Social e afins. Para 2020, a Universidade Paranaense – Unipar, unidade de Cascavel, investe em opções diferenciadas. Acompanhe abaixo.

Os cursos estão com inscrições abertas e podem ser feitas online, acesse pos.unipar.br. As aulas ocorrerão em regime quinzenal, às sextas-feiras, à noite, e aos sábados, manhã e tarde. Informações, objetivos, investimentos e programa de descontos, acesse a página ou ligue (45) 3321-1300.

Confira a grade curricular dos cursos:

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

Avaliação Neuropsicológica; Avaliação Psicológica em Concurso Público; Avaliação Psicológica no contexto Clínico; no contexto da Assistência Social; no contexto da Segurança Pública; no contexto Educacional; no contexto Hospitalar; no contexto Jurídico; no contexto Organizacional; Avaliação Psicológica para Orientação Profissional; Fundamentos da Avaliação Psicológica; Organização de Serviços de Psicologia; Produção de Documentos decorrentes da Avaliação Psicológica.

PSICOLOGIA FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL É SUCESSO

Dependência química na leitura Fenomenológico-Existencial; Fundamentos da Fenomenologia; Fundamentos filosóficos existenciais; Morte e luto; O suicídio; Ontologia das raças; Perspectiva Existencial na gestão de pessoas; Plantão Psicológico; Psicanálise Existencial; Psicodiagnóstico interventivo; Psicologia e saúde; Psicologia no contexto das relações de aprendizagem; Psicologia no contexto das relações de trabalho; Psicopatologia fenomenológica; Psicoterapia de grupos; Psicoterapia infantil e do adolescente; Relação, alteridade e amor na perspectiva da Psicologia Fenomenológico-Existencial; Sartre, Psicologia de grupos e mediação grupal.

PSICANÁLISE CLÍNICA

Constituição do sujeito em Psicanálise; Neurose; Perversão; Psicose; Ética e formação: o desejo do analista; Fundamentos da Clínica I: A psicanálise e a psiquiatria, a técnica psicanalítica, entrevistas preliminares (Lacan e o retorno a Freud); Fundamentos da Clínica II: A construção do saber teórico e os quatro conceitos fundamentais da Psicanálise; Psicanálise com crianças e adolescentes; Psicanálise e contemporaneidade; e Psicanálise institucional e saúde mental.

PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL

Avaliação psicológica; Defectologia; Desenvolvimento humano e educação escolar; Funções psicológicas superiores; Fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural; Patopsicologia e saúde mental; Periodização do desenvolvimento humano; Psicologia clínica; Psicologia da arte; Psicologia escolar; Psicologia jurídica; e Realidade brasileira, políticas públicas e a atuação do psicólogo.

TERAPIAS COMPORTAMENTAIS CONTEXTUAIS DE 3ª GERAÇÃO

Ativação comportamental; FACT: Integrando Psicoterapia Analítico-Funcional (FAP) e Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT); Mindfulness e sua efetividade em contexto clínico; O modelo de intervenção da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT): práticas; O modelo psicopatológico da ACT; e Psicoterapia Analítico-Funcional: práticas vivenciais; Terapia Comportamental de Casal Integrativa (TCCI): estratégias para promoção de aceitação e mudança na dinâmica do casal; Terapia Comportamental de Casal Integrativa (TCCI): princípios e técnicas; Terapia Comportamental Dialética (DBT): estrutura e tratamento, princípios e técnicas; Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT): princípios e fundamentos; Terapia Focada na Compaixão; e Terapias Comportamentais Contextuais: evolução e práticas nos contextos de 1ª, 2ª e 3ª geração.