Provopar recebe doação de 1.000 cestas básicas da Fundação Banco do Brasil

A rede de solidariedade de Cascavel aumenta a cada dia que passa. Em função da pandemia de Covid-19, muitas famílias estão passando por dificuldades, principalmente na questão alimentar. E são justamente em momentos como esses que o lado solidário acende. Uma dessas demonstrações é a doação de 1.000 cestas básicas e 1.000 kits de higiene que a Fundação Banco do Brasil doou ao Provopar de Cascavel, que ocorreu em ato solene nesta terça-feira (02), na sede da instituição.

A entidade tem visto o número de pedidos por ajuda crescerem, por isso, uma doação como essa veio em boa hora. “As cestas serão destinadas para famílias em situação de vulnerabilidade social de Cascavel. Hoje mesmo já começa a entrega desses itens, porque realmente muitas pessoas estão precisando”, pontua a coordenadora do Provopar, Néia Alberton.

Ajudar a quem precisa está enraizado no lema da Fundação Banco do Brasil, que assumiu a causa de contribuir com as famílias mais carentes de Cascavel. “A Fundação Banco do Brasil abraça essa causa tão nobre de poder estender a mão para quem mais necessita. Isso nos deixa realizado por estar proporcionando essa doação, porque o pouco que a gente faz significa muito para quem está recebendo, pois é oferecer a tranquilidade de alguns dias de alimentos e alguns dias de bem estar em um momento de tamanha dificuldade que essas famílias estão passando”, reflete o superintendente regional do Banco do Brasil, Carlos Mohabe Guedes de Carvalho.

Uma cesta com 22 quilos de alimentos não perecíveis e um kit de higiene resultaram num grande sorriso e gratidão da dona Alvair dos Santos, que foi uma das primeiras beneficiadas. “Estou muito feliz. Que Deus abençoe a todos. A cesta será de muita ajuda”, comemora.