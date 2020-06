Provopar de Santa Terezinha de Itaipu lança campanha “Aqueça um Coração”

Para quem gosta do frio, os dias estão sendo agradáveis. No entanto, há pessoas que precisam de apoio para conseguir enfrentar essa época do ano. Pensando nisso, o Provopar de Santa Terezinha de Itaipu lançou a campanha “Aqueça um Coração”. A proposta da campanha de inverno é arrecadar cobertores para doação às famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Contamos com a solidariedade da população itaipuense, para que juntos possamos aquecer o inverno das famílias que mais precisam. Vamos nos lembrar que fazer o bem é reconfortante, e mesmo separados pela pandemia, podemos estar unidos pela empatia”, destacou a a presidente do Provopar e secretária de Assistência Social, Ellis Regina Eberhard.

As doações de cobertores podem ser entregues na sede do Provopar, localizada na Avenida Adolfo Lollato, 2760, anexo à Escola do Traballho. O Provopar de Santa Terezinha de Itaipu conta também com o Disk Doação: 3541-1698.