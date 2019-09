Prova adiada será neste fim de semana

Depois de ter sido adiada por causa das chuvas no último fim de semana em Curitiba, o Autódromo de São José dos Pinhais recebe amanhã e domingo a quarta etapa Campeonato Metropolitano de Velocidade na Terra, que conta com a organização e a promoção de Manoel Rodriguez e Leandro Stadler, da RS Motorsport Eventos, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). Serão disputadas as categorias Marcas “A” e “B”, Turismo 1.600 “I” e “C”, Turismo 5000 (Omega e Opala), Fusca Velocidade “A” e Light, Super Chevy “A” e “B”, Auto Cross “A” e “B”, com duas baterias de cada categoria, sendo uma amanhã e outra no domingo.