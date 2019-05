Uma reunião nesta terça-feira, às 14h, na Sala de Reuniões do terceiro piso da Prefeitura, apresentará os gestores do esporte de Cascavel o Projeto Transforma, por meio da equipe do Departamento de Cultura do COB (Comitê Olímpico do Brasil).

O Transforma é o programa de promoção dos Valores Olímpicos do COB, que contribui para a formação integral do ser humano por meio de dois pilares: cursos e ações.

Dentre os cursos de formação está o Cievo (Curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos) e o VOV (Valores Olímpicos para a Vida). O primeiro é destinado ao corpo docente do ensino fundamental 1 e 2 de todas as disciplinas e tem como objetivo oferecer um ambiente de práticas esportivas planejadas de acordo com as necessidades e potencialidades das crianças.

Já o VOV apresenta o Movimento Olímpico e seu elo com o processo educacional, além de propor a relação dos Valores Olímpicos – amizade, excelência e respeito com habilidades socioemocionais – com as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular – documento do Ministério da Educação que norteia os currículos de todo o sistema de ensino nacional e contempla o desenvolvimento de novas habilidades por parte dos docentes.

Cadastros

Para participar, os educadores serão cadastrados na plataforma Transforma, onde terão acesso aos materiais e toda a ajuda necessária ao longo do curso, como esclarecimento de dúvidas sobre conteúdo, além de suporte técnico.