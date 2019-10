Projeto Furnas Energia Social leva atividades socioeducativas à Foz do Iguaçu

O projeto Furnas Energia Social, que percorre escolas públicas de todo o país, estará de 22 a 24 de outubro, no município de Foz do Iguaçu. O objetivo é despertar nos alunos da rede pública de ensino a consciência para questões como cidadania, sustentabilidade, respeito e tolerância. Na programação, os jovens participam de brincadeiras e jogos sobre temas como: uso racional da energia e da água, reciclagem, além de palestras sobre bullying, maternidade e paternidade responsável. A ação reunirá cerca de 1.600 estudantes da Educação Infantil ao Ensino Fundamental da rede pública de Foz do Iguaçu.

O Furnas Energia Social é desenvolvido em parceria com instituições públicas e educadores. O projeto faz parte das iniciativas sociais de FURNAS alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com foco no cumprimento da Agenda 2030.

“Este projeto permite a integração de crianças e jovens de todo o país em atividades que fortalecem as políticas públicas. No período de 2018 até outubro de 2019, o Furnas Energia Social passou por 48 municípios dos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Tocantins, Paraná. Dentre estes municípios, 17 deles compõem a lista daqueles com menores IDH’s. Ao todo foram realizados 38.331 atendimentos a crianças e jovens. Os resultados evidenciam o compromisso da empresa com a cidadania e a inclusão social”, celebra Marcos Machado, Gerente de Responsabilidade Sociocultural da empresa.

Serviço:

Furnas Energia Social em Foz do Iguaçu

Dia 22 de outubro

Escola Municipal Jorge Amado

Rua Antônio Alves, 600 – Cidade Nova II, Foz do Iguaçu

– Manhã 8h/11h- Tarde 13h/16h30

Total de alunos atendidos: 684 alunos

Escola Municipal Najla Barakat

Rua Joaquim Montegute, 460 – Jardim Itaipu, Foz do Iguaçu

– Manhã 8h/11h – Tarde 13h/16h30

Total de alunos atendidos: 94 alunos

Dia 23 de outubro

Escola Municipal Padre Luigi

Rua Fortaleza, 45 – Vila Cidade Nova, Foz do Iguaçu

– Manhã 8h/11h – Tarde 13h/16h30

Total de alunos atendidos: 549 alunos

Dia 24 de outubro

Escola Municipal Professora Suzana M. Balen

Rua Angela Aparecida de Andrade, 376 – Jardim California, Foz do Iguaçu

– Manhã 8h/11h Tarde 13h/16h30

Total de alunos atendidos: 238 alunos