Projeto Experimental do Cultivo de Alho inicia plantio

Cascavel – Produtores de Cascavel cadastrados no Projeto Experimental do Cultivo do Alho estão iniciando o plantio deste ano. Eles começaram nessa sexta-feira (7) a receber as sementes, da espécie “Ito”, cuja aquisição foi feita pelas próprias famílias e a logística tem apoio das equipes da Secretaria de Agricultura, as quais também desenvolvem o projeto em parceria com a Agrotec e com apoio da Emater, da Biolabore e da Itaipu na pesquisa.

Nessa remessa foram adquiridos 1.060 quilos de sementes por 30 famílias. Cada uma retirou de dez a 20 quilos de sementes para iniciar o plantio, cujo cultivo tem duração média de 150 dias. A entrega começou pelos distritos de Rio do Salto e São João. O produto tem custo de R$ 18 por produtor, incluindo a semente e o frete. O alho vem da cidade de Frei Rogério (SC).

As pesquisas experimentais se iniciaram em 2014. Hoje 96 produtores fazem o cultivo de alho na região como alternativa de renda na olericultura.

Conforme um dos coordenadores do projeto, Edson Duarte da Silva, custo da produção é de cerca de R$ 15 mil por hectare, com lucro aproximado de R$ 28 mil a R$ 35 mil dependendo da região, com uma produção estimada, por hectare, de 12 toneladas. A média, na região, é de 10 toneladas.