Projeto Educ é reconhecido como um dos melhores do PR

No Congresso Sesi ODS 2019, o Centro Universitário de Cascavel – Univel se destacou com o projeto Educ, que foi classificado como um dos cinco melhores projetos na categoria Instituições de Ensino Superior, sendo a única particular.

No evento, mais de 300 instituições estavam inscritas, ressaltando o compromisso da Univel com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Organização das Nações Unidas). “O Congresso foi um momento de troca, de conhecer outras ideias, projetos e pessoas. É muito legal saber que estamos no caminho certo, mas que podemos sempre fazer algo ainda melhor”, conta a professora Letícia Afonso Rosa Garcia, que coordena o projeto.

O projeto está em seu sétimo ano e contribui para três ODS: com a educação de qualidade, diminuir as diferenças sociais e a de parcerias, desenvolvendo com os jovens do Centro da Juventude de Cascavel ações de educomunicação. “Eu me senti honrada de o projeto se classificar entre um dos melhores do Paraná. Já nos sentimos vitoriosos porque são muitos projetos desenvolvidos em todo o Estado e estar entre as cinco foi uma grande conquista”, conta a professora Leticia.

Educomunicação em foco

No Educ, a educação vai além do conhecimento escolar: o objetivo dos professores e alunos que participam do projeto é proporcionar à sociedade uma nova visão de mundo. “Nós temos acesso ao mundo pela mídia. Se essa pessoa nunca aprendeu a ler a mídia, ela vai acreditar em tudo o que lê, replicar tudo o que ouve, sem pensar. Então o Educ usa a educomunicação para trabalhar o senso crítico da população, para que as pessoas consigam tomar decisões conscientes no dia a dia e ser protagonista das suas decisões”, ressalta Leticia Afonso Rosa Garcia.

Dentre as ações, estão uma rádio interna, produção de documentários, leitura de jornais e livros, oficinas de fotografia, exposições fotográficas, entre tantas outras. “Nós estamos fazendo a nossa parte, desenvolvendo projetos, com várias práticas sustentáveis. O Educ é um projeto com metas e resultados concretos”, explica a coordenadora do Centro de Pesquisa e Extensão, Elaine Kronbauer.

Selo Sesi ODS 2019

Em busca de fazer do mundo um lugar melhor, a Univel ainda foi reconhecida com o Selo Sesi ODS 2019. Essa conquista representa anos de um cuidado da Instituição em seguir os ODS para desenvolver e transformar a sociedade. “Desenvolvemos práticas para o desenvolvimento sustentável e contribuímos com os 17 objetivos. Realizamos diversas ações, como a impressão em folha dupla, copos térmicos para os professores, bicicletário, coleta de resíduos eletrônicos e remédios vencidos”, explica a coordenadora do Centro de Pesquisa e Extensão, Elaine Kronbauer.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável envolvem diversas temáticas, como erradicação da pobreza, saúde, educação, crescimento econômico, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, sociedades pacíficas, justas e inclusivas. No Brasil são 175 metas dentro de 17 ODS para contribuir com o desenvolvimento sustentável, hoje a Univel contribui com todas as 17.