Programação da 31ª Oktoberfest é lançada em Marechal Cândido Rondon

A 31ª Oktoberfest está lançada oficialmente em Marechal Cândido Rondon. O evento desse ano começou com o tradicional concurso de Fritz e Frida, apresentação das candidatas do concurso das soberanas, apresentações, desfile, muita música e os tradicionais comes e bebes.

Na quarta-feira, dia 11, haverá uma pré-oktoberfest, que será realizada no Clube Guarani, evento este que conta com a participação do Costelão Lira. Já a Oktoberfest deste ano será realizada nos dias 17, 18 e 19 de outubro, com uma programação diversificada para todos os públicos.

Confira a programação completa:

11/10 – PRÉ-OKTOBERFEST 2019 – COSTELÃO LIRA / CLUBE GUARANI 21h – PRÉ-OKTOBERFEST – LOCAL CLUBE GUARANI

Chopp, comidas típicas e Re te tê 17/10 – OKTOBERFEST 2019 – CASA CULTURAL – PARQUE DE EXPOSIÇÕES 14h – Abertura CASA CULTURAL

Tarde Alemã com Clubes dos Idosos (CASA CULTURAL)

17h30 – Encerramento Tarde Alemã

18h – Praça de Alimentação – Food Truck

19h – Reabertura CASA CULTURAL e BAR TEMÁTICO (CASA CULTURAL)

19h30 – Sangria do barril da 31ª OKTOBERFEST (CASA CULTURAL)

19h45 – Apresentação especial Grupo Raízes (CASA CULTURAL)

20h – Concurso das SOBERANAS com Orquestra Municipal de Sopros (CASA CULTURAL)

21h30 – Apresentação especial Grupo Raízes (CASA CULTURAL)

22h – Re te tê (CASA CULTURAL)

23h30 – Encerramento 18/10 – OKTOBERFEST 2019 – CASA CULTURAL, PAVILHÃO ALEMÃO, CTG e CENTRO DE EVENTOS 18h – Festival Rock und Bier JCI (CASA CULTURAL)

Praça de Alimentação – Food Truck

19h – Restaurante Alemão ROTARY – (Fichas por adesão)

20h – Concentração dos blocos – (CTG)

22h30 – Abertura bilheteria e credenciamento de menores (CENTRO DE EVENTOS)

23h30 – Encerramento Festival Rock und Bier, Restaurante Alemão e concentração dos blocos

Abertura do Centro de Eventos

Banda L.A. Los Angeles

Eliminatória Concurso Chopp em metro

Banda do Barril – Blumenau / SC

4h – Encerramento 19/10 – OKTOBERFEST 2019 – CASA CULTURAL, CAFÉ COLONIAL, PAVILHÃO ALEMÃO, CTG e CENTRO DE EVENTOS 14h – Abertura CASA CULTURAL

3º Concurso da Cerveja Caseira (CASA CULTURAL)

Festival da Cerveja Artesanal (CASA CULTURAL)

14h30 – 3º Encontro Grupos Folclóricos “Kinder Tanz” (PAVILHÃO ALEMÃO)

Jogos Germânicos – Infantil e Familiar (PAVILHÃO ALEMÃO)

16h – CAFÉ COLONIAL Linha Heidrich – (Fichas por adesão)

Praça de Alimentação – Food Truck

17h30 – Encerramento 3º Encontro Grupos Folclóricos

18h – DESFILE DE RUA – Blocos oficiais, Associação Raízes e comunidade em geral

19h – Premiação Concurso da Cerveja Caseira – CASA CULTURAL

19h – Desfile das Soberanas OKTOBERFEST 2019 – CASA CULTURAL

19h – Concentração dos blocos (PAVILHÃO CTG)

22h30 – Abertura bilheteria e credenciamento de menores (CENTRO DE EVENTOS)

23h30 – Encerramento do Festival da Cerveja Artesanal, Café colonial e concentração dos blocos

Abertura do Centro de Eventos

Banda do Barril – Blumenau / SC

Final do Concurso Chopp em metro

Banda L.A. Los Angeles

5h – Encerramento