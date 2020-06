Programa Acelera Foz vai oferecer 200 bolsas de inovação para alunos de graduação e pós-graduação

Com foco em desenvolver soluções para pequenas empresas e ainda diminuir a evasão dos universitários na cidade, o Programa Acelera Foz lançou nesta segunda-feira (29), o Programa Integração Universidade e Empresa. A iniciativa deve ofertar cerca de 200 bolsas de inovação no valor de R$ 800 e duração de até 9 meses.

O Programa – promovido pelo Parque Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) e Itaipu Binacional, com apoio Sebrae Paraná – foi criado para ser um ponto de partida para a implantação da cultura de inovação nas empresas impactadas pela crise desencadeada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). A proposta é inserir estudantes de graduação ou pós-graduação, professores e empreendedores em atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, com apoio do Sebrae Paraná.

As empresas interessadas em participar do programa devem entrar em contato com uma das Instituições de Ensino Superior (IES) participantes para apresentar a sua proposta e juntos elaborarem um projeto. A IES fará a seleção dos alunos e dos professores para atuarem nas iniciativas. Com a documentação necessária, empresa e IES deverão submeter a sua proposta até o dia 19 de julho. A relação das propostas aprovadas será divulgada no dia 23 de julho, com o início das atividades previsto para 5 de agosto.

Os participantes selecionados (bolsistas, orientadores e supervisores) ainda participarão de capacitações ofertadas pelo Sebrae Paraná na temática de empreendedorismo com o intuito de somar conhecimentos e preparar o empresário e o potencial empresário para a carreira profissional.

O Programa Integração Universidade e Empresa tem ainda o objetivo capacitar recursos humanos em desenvolvimento tecnológico e inovação para fortalecer os empreendimentos na cidade, contribuindo para a geração de emprego, trabalho e renda. As seguintes instituições de ensino superior participam da iniciativa: Instituto Federal do Paraná (IFPR), Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu (CESUFOZ), Centro Universitário Dinâmica Das Cataratas (UDC), UDC Monjolo, Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu (UNIFOZ) e o Centro Universitário União das Américas (UNIAMÉRICA).

Cada empresa proponente poderá incluir até três bolsistas para o desenvolvimento das atividades, além de escolher o local onde eles atuarão (na própria instituição de ensino, empresa ou em home office), com a contra-partida de R$ 80 mensais (10% do valor da mensalidade). Os critérios para participação e cronograma completo está disponível no edital, em www.pti.org.br/acelerafoz , no link Oportunidades.