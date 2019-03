Profissional do futuro: paixão, propósito e vocação serão a marca

O CRA/PR (Conselho Regional de Administração do Paraná) realizou recentemente, no Teatro Municipal de Cascavel, a Palestra Magna, que acontece anualmente, reunindo acadêmicos de Administração das IES (Instituições de Ensino Superior) da região.

O palestrante da noite foi o especialista em liderança, consultor, palestrante e presidente da ABRH-PR (Associação Brasileira de Recursos Humanos), Adeildo Nascimento. Sua fala abordou sobre o profissional do futuro: modelo mental de profissional da nova economia.

Autor e coautor de livros, Nascimento deu destaque aos desafios do profissional do futuro com o avanço da tecnologia: “Os profissionais que tiverem paixão, propósito e vocação terão sucesso no mercado”.

Nessa linha de pensamento, parafraseou o filósofo Aristóteles: “Onde as necessidades do mundo se cruzam com as suas capacidades e possibilidades, aí está a sua vocação”.

A coordenadora do curso, professora Adriane Uecker, também delegada adjunta do CRA seccional de Cascavel, acompanhou os acadêmicos. Segundo ela, a importância de participar do evento está em conhecer temas atuais e também seu conselho de classe, sua atuação e seus benefícios.