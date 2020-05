Profissionais participam de aulas on-line compartilhando a experiência da profissão

As medidas de prevenção adotadas para conter o contágio do coronavírus mudou a rotina de todos e, para a maioria dos alunos da Univel, este momento veio junto de uma experiência ainda mais nova, as aulas on-line.

No stories do Instagram da @univeloficial, os alunos têm compartilhado a rotina de estudos, assistindo às aulas, fazendo trabalhos ou TCC. Os registros contam com participações dos filhos, das famílias, dos pets, e, claro, um lanche ou outro durante as aulas. Além de ser uma novidade para os alunos, esse novo cenário propôs um desafio para os professores, e, como profissionais de diversas áreas do País também estavam em casa, foi hora de compartilhar o que sabem com os alunos.

A tecnologia usada para assistir às aulas possibilita que profissionais de diversos locais do País compartilhem experiências com os acadêmicos, e uma dessas participações aconteceu em turmas de Direito com personal style e consultora de imagem Moara Gomes Neves. Ela é formada pela École Supérieure de Relooking de Paris e falou sobre “A imagem pessoal do advogado”. Outro profissional convidado para o curso de direito foi o Dr. Fabricio Priotto Mussi, juiz da Vara da Infância e da Juventude de Cascavel, que contou mais sobre a experiência profissional de um juiz de Direito.

O curso de Nutrição prepara o profissional para atuar em diversos segmentos, e dentro dessa variedade de possibilidades, a professora Sirlei Patrícia convidou duas nutricionistas para falar de áreas distintas da profissão: Genilce de Fátima Chuck é nutricionista do Exército Brasileiro/RJ, e a Júlia Cristina Pinheiro é nutricionista da Associação Chapecoense de Futebol. Outra convidada foi a nutricionista Monia Trombim, que falou sobre dietas e suplementos nutricionais.

Outro curso que também recebeu convidados foi Gastronomia, que, na aula do professor Geovani Trindade, de Cozinha Regional, os acadêmicos puderam conversar mais com a professora Cássia Lopes Oliveira, de Minas Gerais.

O momento pede cautela e resiliência e abre um mundo de possibilidades, vamos aproveitar esta fase para nos cuidarmos e evoluirmos.

Por: Núcleo de Comunicação